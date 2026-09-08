Alcaldía y Gobernación anuncian la Ruta del Encuentro, una nueva vía para la Localidad 3

La Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar anunciaron la construcción de la Ruta del Encuentro, un proyecto vial de 2,9 kilómetros que busca mejorar la movilidad y conectar varios barrios de la Localidad 3 de la ciudad.

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La nueva vía atravesará el sector de Henequén y permitirá una conexión más directa entre zonas como Policarpa, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Nelson Mandela, 20 de Julio, Antonio José de Sucre, El Campestre, Nuevo Campestre, Vista Hermosa y Luis Carlos Galán, entre otros sectores.

El proyecto será financiado de manera conjunta por la administración del alcalde Dumek Turbay y la Gobernación de Bolívar, con una inversión superior a $32.000 millones. La obra contempla pavimento de concreto rígido, andenes, bordillos, rampas de accesibilidad, drenajes y obras hidráulicas.

De acuerdo con las autoridades, esta nueva conexión permitirá reducir hasta en 20 minutos los tiempos de desplazamiento de los habitantes de esta zona y ofrecerá una alternativa al tránsito que actualmente depende en buena medida del Corredor de Carga.

El gobernador Yamil Arana destacó que la vía también tendrá un impacto más allá de los barrios directamente intervenidos, pues permitirá mejorar la conexión mediante la variante Mamonal con municipios como Turbana, Turbaco y Arjona, además de sectores estratégicos de Cartagena.

Los estudios y diseños ya están listos y las autoridades estiman que el proceso de adjudicación se concrete en unos 60 días, con la expectativa de iniciar las obras antes de diciembre de 2026.

La Ruta del Encuentro hace parte de un conjunto de intervenciones que buscan transformar la movilidad de la Localidad 3 y conectar sectores que durante años han enfrentado dificultades de acceso y largos recorridos para desplazarse dentro del suroccidente de Cartagena.