Policía capturó a hombre armado que presuntamente pretendía cometer un hurto en Turbaco

Una alerta de la ciudadanía permitió que uniformados de la Policía Nacional capturaran a un hombre señalado de portar un arma de fuego de fabricación artesanal en el municipio de Turbaco, Bolívar.

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El procedimiento se desarrolló en la Troncal de Occidente, sector La Virgencita, luego de que habitantes de la zona informaran a las autoridades sobre la presencia sospechosa de un hombre que se movilizaba por el sector y que, según la información entregada, presuntamente pretendía cometer un hurto.

Tras recibir el llamado, los uniformados se desplazaron hasta el lugar y lograron ubicar e interceptar al sospechoso, conocido como “Ángel”, de 27 años y oriundo de Cartagena.

Durante el registro, los policías encontraron en su poder un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir. Los elementos fueron incautados y quedaron a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó la importancia de la colaboración ciudadana para anticiparse a posibles hechos delictivos y lograr resultados operativos.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, afirmó el oficial.

De acuerdo con la institución, con este resultado ya son más de 490 las armas de fuego que han sido retiradas de las calles en lo corrido de 2026, como parte de los operativos adelantados para prevenir delitos y reducir los riesgos asociados al porte ilegal de armas.