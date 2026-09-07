Rauw Alejandro adelanta sus planes, 2027 estará dedicado a su nueva etapa como solista

Rauw Alejandro ya está pensando en lo que viene después de Cosa Nuestra. El cantante puertorriqueño reveló que octubre llegará con varias colaboraciones, mientras que 2027 será un año dedicado a su próximo proyecto como solista.

Durante el evento, Rauw Alejandro también habló sobre lo que viene en su carrera. El artista adelantó que en octubre presentará varias colaboraciones con artistas puertorriqueños e internacionales, mientras que 2027 estará dedicado por completo a su nueva etapa como solista y al proyecto musical en el que ya trabaja.

La producción mezcló música con elementos de deportes extremos, incluyendo skateboarding, motocicletas, snowboard, patinaje sobre hielo y surf, como parte de una propuesta que buscó unir el mundo del deporte con el arte y la música.

Durante el espectáculo también hubo espacio para sus raíces puertorriqueñas. Rauw recordó la influencia musical de su familia, especialmente de su padre y su abuelo, quienes fueron músicos y marcaron sus primeros acercamientos a diferentes géneros.

Aunque ya tiene claro que 2027 será una etapa importante para su carrera como solista, el cantante explicó que todavía atraviesa un proceso creativo después de Cosa Nuestra y de la extensa gira que acompañó ese proyecto.

Rauw aseguró que se está tomando el tiempo necesario para volver a encontrar inspiración, seguir estudiando y descubrir hacia dónde llevar su música.

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Mientras llega esa nueva etapa, sus seguidores podrán esperar las colaboraciones que prepara para octubre, con la participación de artistas puertorriqueños e internacionales.