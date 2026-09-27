Estudiar IA e Ingeniería, el sueño de Laura Pizarro, primer puesto en Pruebas Saber 11 en el Valle

La estudiante Laura Pizarro Botero, de 16 años, del municipio de Guacarí, en el Valle, aún se encuentra en shock y muy impactada, de haber logrado el primer puesto en las Pruebas Saber 11 con un puntaje histórico de 437 puntos.

A Dios, a sus esfuerzos, dedicación, sacrificios, a su familia y a sus profesores, atribuye Laura Pizarro Botero, de 16 años, haber logrado el primer puesto en las Pruebas Saber 11 con un puntaje de 437 puntos.

Laura, que solo esperaba un buen puntaje, pero no quedar de primera en el Valle, recuerda como fue el día que presentó las pruebas el pasado 26 de julio en la Institución Educativa Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, en el municipio Guacarí, en el departamento del Valle del Cauca, en donde cursa grado 11.

“Los nervios empezaron un día anterior. Estaba super ansiosa. Ore a Dios para que me quitara los nervios y no me dejara dominar por ellos. Al entrar al colegio para las pruebas estaba muy asustada, me temblaban las manos y cuando estuve frente al cuadernillo por un momento me bloquie, pero dije tengo que confiar en mi lo que estudie. Respire y me dije a mi misma que era una pregunta a la vez y pues respondí”, recordó.

Luego de dos meses de presentar las pruebas, Laura, que hizo parte de los cerca de 600 mil estudiantes de grado 11 que presentaron la prueba Saber 11 del calendario A a nivel nacional, se enteró del puntaje cuando regresaba a su casa en un bus, luego de participar en los juegos Intercolegiados departamentales.

Laura Pizarro Botero, que logro uno de los mejores puntajes de esta prueba en Colombia, luego de un estudiante de Cúcuta, que obtuvo 500 sobre 500, ya piensa estudiar en una de las universidades de Cali.

“Pienso estudiar Ingeniería e Inteligencia Artificial. Todavía no he decidido en que universidad. Estamos investigando mucho en las universidades de Cali”.

Laura, le gusta mucho las matemáticas y que se vio reflejado en el Icfes con un puntaje perfecto, así como la historia y las ciencias sociales.

Para este lunes 28 de septiembre, Laura será recibida con un “Cuadro de honor” en la Institución Educativa Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, en Guacarí, en donde sus directivos se mostraron muy orgullosos de este histórico logro.