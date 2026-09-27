Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 sep 2026 Actualizado 23:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Moto y camioneta chocaron en la variante Mamonal- Gambote

El conductor del vehículo liviano fue enviado a un centro asistencial

Colprensa- Óscar Díaz

Colprensa- Óscar Díaz

Colprensa- Óscar Díaz
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Un accidente de tránsito se presentó durante la tarde de este domingo 27 de septiembre en la variante Mamonal- Gambote, en jurisdicción de Arjona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El siniestro involucró a una motocicleta y una camioneta; vehículos que terminaron colisionando en un punto cercano a un puente. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó sobre la calzada y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

El joven llevaba puesta una indumentaria deportiva de color azul y, según las primeras informaciones conocidas en el sitio, quedó inconsciente durante varios minutos después del choque.

Personas que se encontraban transitando por la zona y habitantes de sectores cercanos, se acercaron hasta el lugar para prestarle ayuda al motociclista mientras se esperaba la atención correspondiente.

Por su parte, el conductor de la camioneta salió ileso. Aunque no hay mayores detalles, sí se pudo establecer que el lesionado fue conducido a un centro asistencial.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado