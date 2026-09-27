Moto y camioneta chocaron en la variante Mamonal- Gambote

Un accidente de tránsito se presentó durante la tarde de este domingo 27 de septiembre en la variante Mamonal- Gambote, en jurisdicción de Arjona.

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El siniestro involucró a una motocicleta y una camioneta; vehículos que terminaron colisionando en un punto cercano a un puente. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó sobre la calzada y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

El joven llevaba puesta una indumentaria deportiva de color azul y, según las primeras informaciones conocidas en el sitio, quedó inconsciente durante varios minutos después del choque.

Personas que se encontraban transitando por la zona y habitantes de sectores cercanos, se acercaron hasta el lugar para prestarle ayuda al motociclista mientras se esperaba la atención correspondiente.

Por su parte, el conductor de la camioneta salió ileso. Aunque no hay mayores detalles, sí se pudo establecer que el lesionado fue conducido a un centro asistencial.