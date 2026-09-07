Medellín radica reforma para consolidarse como el único Distrito de Ciencia e Innovación del país

Medellín

Medellín ya no funciona legalmente como un municipio cualquiera. Hoy es la única ciudad de Colombia con el título especial de Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por eso, la Alcaldía presentó una propuesta ante el Concejo para reorganizar sus dependencias y estar a la altura de esta responsabilidad única en el país.

Esta reforma no surgió de un día para otro; tomó más de un año de planeación técnica. El objetivo es modernizar la administración pública para que la ciudad cumpla con las leyes nacionales que le otorgaron esta nueva categoría constitucional y pueda ofrecer mejores servicios a la gente.

Los cuatro cambios que sentirá la ciudadanía

La propuesta se enfoca en cuatro frentes clave: asumir de lleno las tareas del nuevo Distrito, reforzar la seguridad con una nueva cárcel metropolitana y tecnología para el centro de mando C5D, organizar el crecimiento de la ciudad mediante su plan territorial y responder con mayor rapidez a los problemas vecinales.

Para diseñar el plan se revisó a fondo cada área del gobierno local con asesoría nacional. Así se identificaron trámites repetidos, tareas mal distribuidas y oficinas que necesitaban más apoyo para funcionar bien y sin enredos presupuestales.

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Cambios graduales y sin afectar los servicios

La reorganización redistribuirá tareas dentro de la alcaldía para hacer un uso más eficiente de los impuestos. El proceso se hará por etapas para garantizar que ningún trámite o servicio al ciudadano se detenga ni sufra interrupciones mientras la administración se adapta.

Con el proyecto ya entregado, los concejales iniciarán los debates para discutir y votar la propuesta. Si se aprueba, Medellín dará el paso definitivo para consolidar una estructura de gobierno pensada en la tecnología, el desarrollo y la innovación.