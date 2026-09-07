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Juan Guillermo Ríos y el frustrado plan radial para desmovilizar al ELN en gobierno López Michelsen

La partida del periodista Juan Guillermo Ríos revivió grandes capítulos del periodismo y la política de Colombia. En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, Carlos Ruiz reveló detalles inéditos sobre el papel de Ríos como puente secreto en un intento de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Un gran dolor siento por la partida de Juan Guillermo Ríos”, expresó Ruiz. Uno de los episodios más impactantes de la trayectoria de Ríos fue el intento del gobierno de Alfonso López Michelsen de negociar una salida pacífica con el ELN tras la Operación Anorí, donde murieron dos de los hermanos Vázquez Castaño y Fabio Vázquez huyó a Cuba.

Según relató Ruiz, el gobierno de López Michelsen utilizó el talento de Ríos para enviar mensajes indirectos. Ríos redactaba noticias en clave que se transmitían en radio para indicarle al grupo el lugar y la fecha de encuentro con la delegación gubernamental:

“Juan Guillermo escribió una noticia el viernes: ‘Mañana sábado la Brigada de Salud del Gobierno Nacional estará en tal vereda del municipio tal...’”.

El frustrado plan radial para desmovilizar al ELN

No obstante, el día que se iba a concretar un acuerdo definitivo de desmovilización, la agencia AP divulgó la información del encuentro secreto, lo que frustró la operación. Tal como manifestó Ruiz, “Ríos lo contaba con gran tristeza porque ese día se perdió una oportunidad histórica”.

“El día que se frustró la negociación fue un sábado precisamente que Juan Guillermo escribió desde por la mañana. Hoy a las 2 de la tarde estará la brigada de salud del gobierno en un sitio en el departamento de Santander, del sitio y tal, y la delegación de Jaime Castro y Álvaro Escañón salió en helicóptero para ese sitio esperando”.

“Sin embargo, en el viaje de Jaime Castro y Álvaro Escobar, la agencia AP divulgó exactamente esa misma noticia diciendo que a las 2 de la tarde en tal sitio una delegación del gobierno iba a hablar con una delegación del ELN. Le echaron la culpa a Álvaro Valencia Tovar, que era comandante de la fuerza en ese momento, de haber divulgado esa noticia”, añadió Ruiz.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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