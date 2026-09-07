Investigadores descubren cuerpo celeste más rápido del universo: viaja al 8% de velocidad de la luz

Cuerpo celeste en el universo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Daniel Rocal - PHOTOGRAPHY

Aunque se piense que la ciencia ya ha dado a conocer la mayoría de cosas que habitan el espacio exterior, la realidad es que el ser humano, junto con su tecnología, aún no logran descubrir la totalidad de lo que se haya en la inmensidad del espacio.

Sin embargo, la ciencia hizo una considerable revelación, recientemente, en la que anunció que se descubrió al que es, hasta el momento, el cuerpo celeste más rápido descubierto por el ser humano.

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Se trata de un astro que puede viajar al 8% de la capacidad de la velocidad de la luz. En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

¿Cuál fue el astro que descubrió la ciencia?

Pues bien, la reconocida revista National Geographic relató que este astro fue hallado por un grupo internacional de investigadores que detectó en la vía láctea “un cuerpo celeste que se desplaza a velocidades jamás registradas”.

NatGeo recogió que toda la investigación fue publicada en la revista Nature y esta misma detalla como este astro “viaja en las inmediaciones del centro galáctico desafiando los límites conocidos de la astrofísica moderna”.

Ahora, lo que descubrió este grupo de investigadores fue una estrella que fue bautizada como S301.

La velocidad de S301

Según explicó la revista, esta estrella logra alcanzar una velocidad máxima de 25.000 km/s, “lo que equivale a más del 8% de la velocidad de la luz”.

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Esta velocidad la alcanza mientras, al tiempo, orbita un agujero negro llamado Sagitario A que, entre otras cosas, “posee una masa equivalente a 4,3 millones de soles”.

NatGeo explicó que la velocidad de este cuerpo celeste no es propiamente genera por él mismo, sino que es este agujero negro ya mencionado el que lo impulsa.

“La tremenda atracción gravitatoria del gigante oscuro acelera a este cuerpo celeste durante su punto de máxima aproximación opericentro”, explicaron.

¿Cómo se hizo la detección de este astro?

National Geographic detalló que la detección de esta estrella ahora llamada S301 se hizo desde el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos y calurosos del mundo. Allí, precisamente por la ausencia de actividad humana, el cielo suele ser muy despejado.

“Fue posible gracias al Interferómetro del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, empleando el avanzado instrumento GRAVITY+”, explicaron.

Añadiendo que “esta herramienta logra combinar la luz captada por cuatro telescopios individuales de 8 metros, generando una capacidad de resolución virtual 15 veces superior a la de una sola lente”.

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Fue de esta forma que el grupo de investigadores logró identificar la “débil” luz del objeto, “miles de millones de veces menos brillante que las estrellas comunes del cielo nocturno”.

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