¿Cuál es el lugar más peligroso del Sistema Solar? Ojo, no es el Sol y está muy cerca de la Tierra

Nuestro Sistema Solar es un lugar que se podría calificar de infinito, o por lo menos el universo. Nosotros, en la Tierra, ocupamos solo un pequeño espacio de este lugar y, por ende, hay cosas alrededor que pueden significar un peligro latente para el planeta en el que habitamos.

Ahora, muchos pueden imaginar que en el espacio exterior son las brazas ardientes del Sol, el ácido sulfúrico de Venus, o los fragmentos de hielo que componen parte de los anillos de Saturnos, los que pueden ser los mas hostiles para la Tierra; sin embargo, no es así.

En Caracol Radio le contamos.

Lea más: ¿Cómo se formaron los anillos del planeta Saturno? Estudio reveló la impactante causa

Entonces, ¿cuál es el lugar más peligroso del Sistema Solar?

Pues bien, la reconocida revista de ciencia National Geographic explicó en su página web que el verdadero riesgo no se mide por la capacidad de desastre que pueda generar determinado elemento en el espacio, sino "por la proximidad absoluta y la vulnerabilidad de las redes globales“ y, teniendo en cuenta que los elementos ya mencionados están lejos de la Tierra, no representan un riesgo latente para el planeta.

Es así como, “orbitando a miles de kilómetros por hora”, la basura espacial que está cercana al planeta, “junto a la radiación de tormentas geomagnéticas y asteroides no detectados, convierte al espacio orbital terrestre en el entorno de mayor riesgo crítico para el desarrollo de la civilización moderna actual”.

Le puede interesar: Fotos: NASA reveló imágenes de la Tierra captadas desde el espacio por la misión Artemis II

Y es que, según la publicación de la revista, “nuestra sociedad ha desarrollado una dependencia extrema hacia la órbita terrestre baja y hacia las órbitas geoestacionarias”. Es en estos lugares en donde, por ejemplo, operan los sistemas GPS, todo el tema de la predicción meteorológica, las telecomunicaciones mundiales, la sincronización horaria que funciona para la aviación, el sistema financiero y las redes de defensa.

Entonces, millones de toneladas de chatarra y tecnología obsoleta “viajan por este sector a velocidades extremas de hasta 28.000 km/h”.

Esto haría que, por ejemplo, un impacto de un tornillo a ese ritmo, libere una energía cinética devastadora “capaz de desintegrar naves enteras”.

Lea también: Conozca la historia del primer animal que llegó al espacio: esta fue la razón de enviarlo

“Esta fragmentación por choques orbitales no constituye una mera hipótesis de laboratorio, sino una realidad que genera nubes de escombros duraderas por décadas“, agregaron.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: