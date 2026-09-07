Puerto Carreño lleva 18 meses de retraso en construcción del relleno sanitario y crisis de servicios

Colombia, Puerto Carreño

La Procuraduría General de la Nación empezó un proceso de seguimiento en el departamento del Vichada, relacionado con las recientes afectaciones que enfrentan las comunidades indígenas en Puerto Carreño, por el escaso suministro de servicios públicos de energía eléctrica y aseo.

Es por esto que el delegado de la Procuraduría para la Gestión y la Gobernanza Territorial, Francisco Canosa, pidió al Ministerio de Minas y Energía, al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), la Gobernación del Vichada y Electrovichada, medidas de cumplimiento a los acuerdos planteados en marzo del 2026, garantizando el suministro continúo y de calidad de los servicios públicos de energía para la comunidad.

Por otro lado, la Procuraduría pidió explicaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y al Ministerio de Vivienda, por el proyecto de construcción del relleno sanitario en la capital del departamento. La iniciativa cuenta con una inversión estimada de $20.793 millones, pero se ha retrasado por más de 18 meses.

Francisco Canosa, delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial solicitó a las entidades competentes medidas que permitan superar las situaciones que comprometan el bienestar de los ciudadanos por riesgos sanitarios, ambientales y sociales, y también hacia la gobernanza territorial de la comunidad. Con el objetivo de reducir la cantidad de apagones y desabastecimientos de servicios de energía, y poder garantizar el suministro continuo y de calidad para los habitantes de Puerto Carreño.

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