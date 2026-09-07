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Gobierno español es traidor, no defienden la patria y dejan entrar invasores: Habitante de Ceuta

En medio de la tensión por la crisis migratoria en Ceuta, Antonio, habitante de la ciudad, aseguró en 6AM W que persiste el temor por la seguridad de los menores que regresarán a clases.

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta mantiene la preocupación entre los habitantes de esta ciudad española, especialmente ante el regreso de los menores de edad a las instituciones educativas.

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Caracol Radio se encuentra en Ceuta realizando el cubrimiento y conociendo la situación de quienes han expresado sus inquietudes frente a las medidas adoptadas por el Gobierno español para recuperar la normalidad en la zona.

Antonio aseguró que, pese a la presencia del Ejército y de las autoridades, no siente que existan condiciones suficientes para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Habitante de Ceuta dice que persiste el temor por los niños

Antonio manifestó que la situación continúa generando miedo entre los habitantes y cuestionó el regreso de los estudiantes a las aulas, previsto para este martes 8 de septiembre.

“La realidad es que nos invadieron. No hay tranquilidad en todo el pueblo. Hay mucho temor de que los niños no estén seguros en la calle. Por eso es mejor que mañana no haya clase”, afirmó Antonio.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: