Entregan 700 pupitres a 3 instituciones educativas de Santa Marta

Santa Marta

Un total de 700 pupitres fueron entregados en 3 instituciones educativas en Santa Marta, con esta iniciativa el distrito busca acabar con el déficit de pupitres escolares en la ciudad. Ya son 2.400 los entregados en esta primera fase, beneficiando a once instituciones y miles de estudiantes.

Las más recientes entregas se cumplieron en las IED Rodrigo de Bastidas, donde recibieron 200; Laura Vicuña: 300 y la IED Liceo del Norte donde fueron llevadas 200. La meta es lograr que las instituciones reciban 20 mil pupitres tanto en zona urbana como rural, antes que cierre el periodo constitucional.

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“Así estamos transformando la educación en Santa Marta; porque un estudiante que pueda estudiar con comodidad y con todas las herramientas necesarias, está más cerca de alcanzar la excelencia y contribuir para mejorar los indicadores en materia de calidad”, aseguró el alcalde Carlos Pinedo Cuello, durante el acto de entrega en la IED Rodrigo de Bastidas.