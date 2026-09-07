Nuevo puente entre Fundación y Aracataca tendrá una inversión de $44 mil millones

La nueva estructura reemplazará al Puente Amarillo y conectará a Fundación con Aracataca. Foto: Gobernación del Magdalena

La Gobernación del Magdalena anunció una inversión de más de 44 mil millones de pesos para construir un nuevo puente que permitirá recuperar la conexión vial entre Fundación y Aracataca, luego del cierre del actual Puente Amarillo por el riesgo que presenta su estructura.

La nueva infraestructura tendrá una longitud aproximada de 80 metros, contará con doble carril, estructura metálica, sistema de cables y ciclorruta, y beneficiaría directamente a cerca de 120 mil personas.

Puente Amarillo fue cerrado por riesgo estructural

El proyecto cobra importancia después de que las alcaldías de Fundación y Aracataca ordenaran el cierre total del Puente Amarillo, tras conocer informes técnicos que advertían sobre un posible colapso asociado a problemas de socavación y fatiga de materiales.

La Gobernación informó que el nuevo proyecto ya cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y que una firma especializada aportó los estudios y diseños de la obra.

¿Cuándo estaría listo el nuevo puente?

De acuerdo con la Gobernación del Magdalena, la construcción tendría un plazo de 10 meses a partir del inicio de las obras.

La nueva estructura busca mejorar la movilidad entre Fundación y Aracataca y garantizar una conexión más segura para las comunidades, transportadores y sectores productivos de esta zona del departamento.

La inversión se realizará con recursos propios de la Gobernación del Magdalena, según lo anunciado por la administración departamental.