Abre convocatoria: 100 becas becas disponibles para fortalecer el talento digital colombiano

Se abrió “Talento colombiano con destino global”, una convocatoria liderada por el sector privado, en cabeza de Educa Tech Group y en alianza con algunas de las principales alcaldías y gobernaciones del país: la gobernación del Atlántico, las alcaldías de Bucaramanga, Neiva, Soacha y entidades cómo la secretaría distrital de Gobierno de Bogotá.

Se financiarán cien cupos para cursar programas virtuales en la Universidad Da Vinci (UDAVINCI), una institución privada mexicana con operación en línea. Se ofrecerán 40 cupos para pregrado, 40 para maestría y 20 para doctorado.

En respuesta a una necesidad

Según un estudio realizado en conjunto por el MinTic y Fedesoft para el análisis de empleabilidad y talento digital en el país, se confirmó que la oferta de talento digital en Colombia está concentrada principalmente en programas de educación superior. En 2024, se graduaron 3.537 especialistas, 937 magísteres y 16 doctores en Colombia.

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Según el MinTic, a cierre de 2025 se confirmó que Colombia tuvo el mayor avance anual de los últimos cinco años en cuanto a reducción de la brecha digital. No obstante, se evidencian también grandes brechas territoriales que persisten en el país junto al estancamiento de habilidades digitales. Desde el MinTic se establece que se necesitan esfuerzos sostenidos, focalizados y con visión integral, para garantizar que la transformación digital beneficie de manera equitativa a toda la población.

Además, una mirada internacional permite entender que la demanda está orientada cada vez más a perfiles especializados en Big Data y analítica, inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube. Con esto, la brecha no se cierra porque el mercado pide perfiles avanzados más rápido de lo que el sistema alcanza a formar.

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La convocatoria nace entonces cómo apuesta por una educación virtual que se traduzca en más oportunidades para los colombianos.

¿Quiénes pueden aplicar?

La oferta está abierta sin límite de edad, el aplicante no necesita acreditar trayectoria o experiencia laboral. Tatiana Fuentes, gerente de Educa Edetech Group y líder de la convocatoria menciona: “todos los colombianos interesados podrán aplicar a las becas sin importar si viven o no en las zonas o regiones donde esta alianza se encuentra activa”.

Los interesados en aplicar tendrán acceso a la siguiente oferta, en modalidad virtual y principalmente asincrónica, cosa que resulta ideal para quienes trabajan o deben cumplir con otras responsabilidades en paralelo:

Pregrado: 36 meses de estudio. Ingeniería en Software, Seguridad Informática, Sistemas Computacionales, Internet de las Cosas y Logística.

Maestría: entre 12 y 15 meses de estudio. Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Seguridad Informática y Administración.

Doctorado: 36 meses de estudio. Sistemas Computacionales, Ingeniería y Tecnología y Tecnología Educativa.

¿Cómo aplicar?

Las inscripciones se realizan a través del siguiente link: https://www.alcaldiascol.com/ , dónde debe realizarse la postulación al programa deseado y cargar los documentos necesarios para esto. Aquellos que avancen en el proceso deben asistir a una entrevista en la que se tendrán en cuenta factores cómo objetivos profesionales, posible aporte comunitario de estos y relación del proyecto con el territorio.

Las solicitudes se estudiarán por orden de llegada y es importante tener en cuenta que “el 25 de septiembre cierra la convocatoria, pero el proceso puede terminar antes si se ocupan las becas. El inicio de clases está previsto para Octubre.”

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A tener en cuenta

De ser seleccionado y al culminar los estudios, el estudiante obtendrá un diploma extranjero, teniendo en cuenta que quién lo expide es la UDAVINCI, validada oficialmente por la Secretaría de Educación Pública de México. Al ser un título mexicano, será necesario realizar la convalidación del título para ejercer en Colombia en algunos sectores laborales, principalmente en el sector público y en el sector salud. Qué puestos de trabajo necesitan convalidación será determinado por el Ministerio de Educación, el trámite requiere de documentos apostillados y puede necesitar entre 60 y 180 días.

Lo anterior aplica también para países como Estados Unidos.

Así, se hace una invitación a los interesados a consultar más información respecto a las posibilidades que ofrece la convocatoria que abre con la intención de contribuir a la formación en tecnología en el país.