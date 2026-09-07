¿Cómo cambiará Alemania tras triunfo de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt? Stefan Keuter responde

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En 6AM W de Caracol Radio estuvo Stefan Keuter, vicepresidente del partido Alternativa para Alemania (AfD) y miembro del Parlamento Federal Alemán, quien se refirió al escenario político que enfrenta su colectividad después de los resultados de las elecciones en el estado federado de Sajonia-Anhalt.

Keuter reconoció que, pese al resultado obtenido, su partido necesita llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para conseguir una mayoría parlamentaria.

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“Probablemente no sea tarea fácil en este momento. Hemos llevado a cabo una campaña muy sólida; nuestro candidato principal, Ulrich Siegmund, hizo un excelente trabajo”, afirmó.

El dirigente aseguró que ahora el objetivo será encontrar socios dentro del nuevo Parlamento de Sajonia-Anhalt.

“Debemos formar una coalición. Trabajaremos en ello durante los próximos días y semanas. Tenemos dos opciones. Debemos encontrar socios parlamentarios en el nuevo parlamento de Sajonia-Anhalt”, explicó.

Limitar la migración, una de las prioridades de AfD

Keuter señaló que una de las principales propuestas de AfD tras su triunfo es limitar la migración en Sajonia-Anhalt.

Además, mencionó entre las prioridades de su partido la generación de empleos seguros y la atención de problemas relacionados con los servicios para las familias.

De acuerdo con el dirigente, AfD quiere responder a las dificultades que enfrentan algunas comunidades por la falta de espacios en colegios y guarderías, así como por la necesidad de garantizar alimentación escolar para los niños.

“Esto es lo que queremos cambiar en Sajonia-Anhalt”, sostuvo.

Sin embargo, insistió en que para llevar estas propuestas a la práctica será necesario alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas.

Las posibles alianzas de AfD

Una de las alternativas que tendrá la formación será intentar acercamientos con los demócrata-cristianos. La otra posibilidad mencionó está relacionada con la alianza de Sahra Wagenknecht, ubicada en la izquierda política.

Keuter reconoció que un acuerdo con este último sector podría ser complicado debido a las diferencias ideológicas entre ambas fuerzas.

“El partido de Sarah Wagenknecht es el partido de la izquierda y nosotros somos el partido de la derecha, así que puede ser bastante difícil encontrar un sentido común”, señaló.

Por ahora, el dirigente aseguró que el partido analizará las posibilidades durante los próximos días y semanas.

Keuter pide derribar el “muro”

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el llamado “muro” político que mantiene a AfD aislada de posibles coaliciones con otros partidos.

Keuter responsabilizó a sectores de izquierda de la existencia de esta barrera y pidió que sea eliminada para que su partido pueda establecer acuerdos.

“Tenemos que derribar este muro ahora mismo”, afirmó.

Según su interpretación, los sectores de izquierda presionan a los demócrata-cristianos para evitar que establezcan coaliciones con AfD.

Keuter considera que el resultado electoral puede aumentar la presión sobre los partidos tradicionales y llevarlos a reconsiderar su posición frente a la formación de derecha.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: