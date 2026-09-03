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Klaus Wowereit, exalcalde de Berlín, ve con preocupación crecimiento de la ultraderecha en Alemania

Klaus Wowereit, miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania y exalcalde de Berlín, conversó con 6AM W acerca de las elecciones regionales en el país bávaro, en las que el partido Alternativa para Alemania (AfD) está muy cerca de llegar al poder.

¿Por qué está creciendo la ultraderecha en Alemania y Europa?

Mencionó que el motivo de esto es porque en Alemania, al igual que en varios países de Europa como Francia e Italia, las personas tienen miedo sobre el futuro.

“No es algo que pasa solo acá. Las personas tienen miedo sobre si su trabajo y los servicios sociales están asegurados. Eso genera preguntas de la población”, afirmó.

Ante esa situación, aseguró que los populistas “se aprovechan de la situación”, pero advirtió que al ver el programa de gobierno que tienen, se dan cuenta que es un desastre.

Sobre AfD sostuvo: “Con el pasado del nazismo, preocupa que se hayan hecho tan populares”. Sin embargo, se mostró optimista con que la ultraderecha no logre la mayoría en las elecciones e instó a los demás partidos a unirse.

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que la ultraderecha obtenga el poder?

“Debe trabajar para hacer las cosas diferentes. Cambiar los sistemas antiguos como los subsidios y las pensiones, pues en los últimos años solo han hecho pequeños cambios y no cambios radicales”, dijo.

Aseguró que es un proceso difícil, pero que se tiene que hacer.