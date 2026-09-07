Carín León hizo historia como primer latino en la Sphere y consiguió ‘sold-out’

El cuatro veces ganador del Latin Grammy, Carín León, se convirtió en el primer cantante latino en presentarse en la sala de conciertos Sphere, logrando su primer sold-out en el innovador recinto de Las Vegas Boulevard.

Carín inició este 4 de septiembre su residencia limitada de siete conciertos en Las Vegas. La serie se extiende hasta el 13 de septiembre, fin de semana en el que tradicionalmente se celebran en Las Vegas las Fiestas Patrias Mexicanas, uno de los eventos culturales más destacados de la ciudad.

¿Cómo fue el concierto sold-out de Carín León en la Sphere?

El dos veces ganador del Grammy compartió el escenario con la estrella de la música country Cody Johnson, con quien interpretó su exitosa colaboración bilingüe “She Hurts Like Tequila”.

Adicionalmente, Carín invitó a los mexicanos Jorge Medina y la agrupación de rock The Warning, conformada por las hermanas Villarreal Vélez, con quienes colaboró en febrero de 2026 en el sencillo “To Be Loved”.

El concierto en la Sphere ha sido catalogado como una versión transformada de su actual MUDA Tour 2026, incluyendo elementos innovadores y tecnológicos.

Entre estos se encuentra la pantalla LED de mayor resolución del mundo, que envuelve, cubre y rodea a la audiencia, creando un ambiente visual completamente inmersivo.

Con este concierto histórico, Carín León establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos, al tiempo que abre las puertas para los artistas de habla hispana a nivel global, definiéndose decididamente como uno de los embajadores más importantes de la música mexicana contemporánea a nivel global.