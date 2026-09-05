Concluyen las negociaciones sobre Ucrania entre Putin y los emisarios de la Casa Blanca

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (2nd L), Kremlin foreign policy aide Yuri Ushakov (L) and Russia's presidential envoy Kirill Dmitriev (4th L) attend a meeting with US special envoy Steve Witkoff (R) and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner (2nd R) in Moscow on September 5, 2026. Russian President Vladimir Putin met with US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner on September 5, 2026 for talks on ending more than four years of war in Ukraine. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP) / *** Editor's note: This image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik *** / MIKHAIL METZEL

El presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, concluyeron este sábado sus negociaciones para reavivar el estancado proceso de paz en Ucrania.

Según medios locales, la comitiva con ambos mediadores estadounidenses ya abandonó el Palacio del Kremlin tras tres horas de conversaciones. Por el momento, se desconocen los resultados de las consultas sobre lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó “propuesta para poner fin a la guerra”.

“La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil”, dijo Putin al comienzo del encuentro en el que saludó a sus interlocutores en inglés: “Welcome. Nice to meet you”.

Añadió que “primero de todo”, quería transmitir “los mejores deseos” y “palabras de agradecimiento” al presidente de Estados Unidos.

“Entiendo que, en general, él se enfrenta a una situación complicada. No obstante, no ceja en sus intentos de arreglo, en contribuir a la solución del conflicto ruso-ucraniano”, dijo.

La reunión, la primera desde el pasado 22 de enero, tiene lugar menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.

Después de la reunión de hoy, Witkoff y Kushner viajarán a Ucrania para verse las caras -por primera vez en Kiev- con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump reconoció anoche que sus enviados “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras”.

Putin se mostró esta semana dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento tanto un alto el fuego prolongado -hoy lo volvió a hacer- como una posible cumbre tripartita con EE.UU. y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tanto Rusia como EE.UU. consideran que los entendimientos alcanzados en la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Alaska -Moscú estaba dispuesto a congelar el frente en el sur si Ucrania cedía todo el Donbás, según la prensa- han perdido toda vigencia.