Explosión en cuartel militar en Bolivia deja dos muertos, 14 desaparecidos y 81 heridos

This aerial view show the army barracks after an explosion on the eve, in Viacha, Bolivia, on September 5, 2026. At least two people were killed, 81 injured, and 14 people are still missing after a powerful explosion on September 4, 2026 at a military facility storing pyrotechnic material in Bolivia. The cause of the blast remains under investigation. (Photo by Aizar RALDES / AFP) / AIZAR RALDES

Al menos 14 desaparecidos son buscados este sábado entre los escombros de una instalación militar de Bolivia, después de que dos violentas explosiones dejaron al menos dos muertos y 81 heridos el día anterior, informó un jefe militar.

Los estallidos en el recinto, donde se almacenaba material pirotécnico, se produjeron el viernes en la tarde en la ciudad de Viacha, de unos 100.000 habitantes, a 30 kilómetros al suroeste de La Paz. Las causas aún se investigan.

Los bomberos removían este sábado los escombros de partes del edificio militar, entre los cuales se elevaba una estela de humo negro, constató la AFP.

Vidrios rotos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados son los efectos de las ondas expansivas que afectaron decenas de viviendas en los alrededores.

“Catorce uniformados que se encontraban en el sector afectado por las dos explosiones registradas en el centro militar de Viacha no fueron localizados hasta el momento”, señaló a la prensa el coronel Antonio Amaru, comandante del siniestrado Regimiento Bolívar.

Un sargento y 13 jóvenes que cumplían un año de servicio militar obligatorio están en la lista.

“Las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en el área afectada”, agregó.

- Llanto de los familiares -

En un primer reporte se mencionó que las personas que faltaban ubicar eran siete, además de dos muertos y 81 heridos.

Los dos fallecidos confirmados eran jóvenes que cumplían un año de servicio militar obligatorio, según el ministerio de Defensa.

Algunas personas de origen aimara preguntaban entre lágrimas por sus familiares a los soldados que resguardan el lugar. Otros intentaron ingresar por la fuerza, pero fueron contenidos, observó un periodista de la AFP.

Uno de ellos, Irineo Mamani, de 65 años, quiere confirmar si su hijo aparece entre la lista de desaparecidos. “Sólo queremos que nos digan si tal soldado está aquí y nada más”, dijo a la AFP.

La Fiscalía informó que abrió una investigación por “homicidio culposo” y otros delitos.

- Explosiones -

Un primer reporte del ministerio de Defensa informó que el viernes hubo dos explosiones. La primera habría involucrado “pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar”. La segunda, “de mucho mayor magnitud”, aún se investiga.

Esa segunda explosión “me ha hecho volar cinco metros atrás”, señaló un vecino con el rostro herido al diario El Deber, que aseguró que perdió el conocimiento.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, lamentó de que en su municipio “no hay un pinche (simple) hospital de segundo nivel para dar” atención a los heridos que tuvieron que ser trasladados a centros de salud de la vecina ciudad de El Alto y La Paz.

La policía militar ha instalado un cordón de seguridad para evitar que la gente se abalance sobre el lugar.

El viernes familias de las casas afectadas fueron trasladas a un albergue temporal donde pasaron la noche, ante el riesgo que corrían en sus viviendas.

Tras el incidente el presidente Rodrigo Paz dijo en su cuenta de X que instruyó “verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”.