Juegos de mesa para aprender sobre la cultura y biodiversidad de Colombia

El Atisbe es un proyecto que tiene como objetivo educar y promover la cultura colombiana a través de juegos de mesa. En A Vivir Que Son Dos Días, Cristian Gallo, uno de los creadores de esta iniciativa, explicó que la idea nació a partir de las experiencias que recopiló junto a su socio, Martín Correa, en diferentes regiones de Colombia. Como comunicadores, realizadores audiovisuales y guías, han tenido la oportunidad de conocer diversos territorios y recoger información que posteriormente transformaron en propuestas lúdicas.

Según explicó Gallo, el propósito de El Atisbe es llevar ese conocimiento más allá de los espacios en los que tradicionalmente se comparte y convertirlo en una experiencia que pueda llegar a los hogares. Para sus creadores, el juego representa una herramienta para aprender, pero también una oportunidad para recuperar espacios de encuentro entre familiares y amigos.

Uno de los proyectos que hace parte de esta propuesta es el juego de palabras colombianas, construido a partir de una investigación colectiva realizada durante sus conversaciones con habitantes de distintas regiones. Correa señaló que en este proceso encontraron términos que actualmente tienen poco uso en las conversaciones cotidianas, entre ellos “jiquerón”, “cociampirar”, “entumido”, “yeyo”, “cicatero” y “pispis”.

La intención es recuperar estas expresiones y propiciar que vuelvan a formar parte del lenguaje cotidiano. A través de las dinámicas del juego, los participantes conocen el significado de las palabras y pueden incorporarlas nuevamente a sus conversaciones.

Los creadores de El Atisbe también destacaron que el país cuenta con una amplia diversidad cultural y natural, pero todavía existe desconocimiento sobre algunos de sus territorios, tradiciones y acontecimientos históricos. Por esta razón, los juegos ofrecen una alternativa para acercarse a diferentes temas, desde episodios de la historia nacional hasta la biodiversidad.

Entre estos contenidos se encuentran las orquídeas, un grupo de plantas en el que Colombia cuenta con una gran diversidad. Para El Atisbe, cada región y cada municipio pueden convertirse en una fuente de historias y conocimientos que pueden ser llevados al formato lúdico.

Además de los juegos de mesa, El Atisbe desarrolla experiencias relacionadas con productos y expresiones culturales de diferentes territorios. Entre ellas se encuentra “Entre Copas”, una actividad que integra bebidas tradicionales y recorridos en los que los participantes conocen sus lugares de origen mientras realizan degustaciones de café, viche y aguardiente.

Estas experiencias se han desarrollado en Medellín, particularmente en sectores como Envigado, y también mediante actividades dirigidas a empresas y grupos. La propuesta combina el entretenimiento con la divulgación de diferentes aspectos de la cultura colombiana.