La marca colombiana OHM presentará su primera colección en la Semana de la Moda de París

OHM, la marca deportiva creada por Esteban Núñez y Santiago García, se prepara para participar en el showroom latino de la Semana de la Moda de París, donde presentará su primera colección. El proyecto nació entre Colombia y Francia con una propuesta que busca combinar prendas para el alto rendimiento con elementos de diseño.

La invitación llegó después de que sus fundadores organizaran Corre por Colombia, un evento deportivo y solidario realizado en París para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

Aunque la marca se ha desarrollado durante el último año desde París, sus creadores aseguran que Colombia es parte central de su identidad. Una de sus apuestas es visibilizar las historias de deportistas colombianos que no cuentan con el mismo reconocimiento de las grandes figuras del deporte nacional.

“Parte de nuestra consigna como marca es justamente representar a esos atletas colombianos que quizás no han tenido la representación que quisieran”, explicó Santiago García en A Vivir Que Son Dos Días.

A través de sus redes sociales, OHM ha contado las historias de atletas olímpicos y paralímpicos, sus trayectorias y los desafíos que enfrentan en el deporte de alto rendimiento. Sus fundadores también esperan que algunas de las actividades organizadas por la marca permitan recaudar recursos para apoyar la preparación de estos deportistas.

La idea de OHM comenzó a desarrollarse hace aproximadamente un año, cuando Núñez y García ya se encontraban viviendo en París. Estar en una de las principales capitales de la moda les permitió conocer de cerca la industria mientras trabajaban en una propuesta deportiva que mantuviera su vínculo con Colombia.

Actualmente, OHM tiene habilitado un sistema de Early Access en su página web como antesala a la apertura de su plataforma de comercio electrónico. Según sus fundadores, más de 500 personas ya se han registrado.

La primera colección tendrá su lanzamiento comercial el próximo 10 de octubre, cuando las prendas que actualmente se encuentran en producción estarán disponibles para el público.