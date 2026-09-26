Búsqueda Inversa: así funciona la estrategia para encontrar a familiares de personas desaparecidas

A diferencia de la búsqueda tradicional, que comienza con el reporte de una familia sobre la desaparición de un ser querido, Búsqueda Inversa parte de cuerpos que ya fueron identificados y, con la información disponible, busca a sus familiares o allegados para avanzar hacia una entrega digna.

La estrategia es desarrollada de manera articulada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Ricardo Valenzuela Gutiérrez, subdirector técnico de Investigación Humanitaria de la UBPD, explicó: “tenemos cuerpos que hemos identificado plenamente y estamos en la búsqueda de los familiares para poder cerrar un ciclo de dolor y poder hacer esa entrega digna a los familiares”.

A través de la página busquedainversa.unidadbusqueda.gov.co, las personas que crean reconocer a alguien pueden entregar sus datos mediante un formulario o comunicarse con la Unidad. Luego, según explicó Valenzuela, “revisamos todo el historial y pedimos ciertos documentos para poder garantizar ese vínculo”.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, trabaja actualmente en la localización de más de 137.000 personas dadas por desaparecidas. En el marco de Búsqueda Inversa, se han publicado 135 casos; en 96 se han encontrado familiares o allegados y en 57 se ha logrado cerrar el proceso.

“Poder cerrar ese ciclo de incertidumbre, para nosotros es esa energía que nos permite día a día trabajar”, afirmó Valenzuela.