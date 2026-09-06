Carrera en la Catedral de Sal de Zipaquirá: fecha, recorrido e inscripciones

La carrera se realizará el próximo 18 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá desde las 7:00 a.m. e incluye un recorrido de 1,4 kilómetros dentro de la Catedral, ubicada a 180 metros bajo tierra. A la fecha cuenta con más de 3.500 personas inscritas, superando los 2.000 participantes que tuvo su primera edición.

Uno de los elementos que hace diferente esta carrera es precisamente el escenario. Durante el trayecto dentro de la Catedral, los participantes estarán acompañados por diferentes juegos de luces que se reflejan sobre los cristales de sal. Habrá iluminación blanca, morada y colores inspirados en las banderas de Colombia, Cundinamarca y Zipaquirá.

Pero el recorrido no se quedará únicamente en el interior de la Catedral. La carrera también pasará por otros sectores de la mina de sal y por el bosque ubicado en el domo salino, combinando diferentes paisajes durante los cerca de seis kilómetros de competencia.

Yenny Páez, abogada y gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá, explicó en A Vivir Que Son Dos Días que el nombre de la carrera hace referencia precisamente a los colores que acompañarán a los corredores durante el recorrido y que hacen parte de la iluminación del complejo salino.

Aunque se trata de una carrera de seis kilómetros, la distancia permite la participación de diferentes públicos. La edad mínima es de 14 años y, según explicó Páez, no existen mayores restricciones para quienes quieran hacer parte de la experiencia. “Solo se necesitan ganas y deseos de participar”, señaló.

Otro de los elementos especiales será la medalla que recibirán los corredores, elaborada en sal por artesanos de Zipaquirá. La pieza estará cubierta con resina para facilitar su conservación y permitir que los participantes puedan llevarla como recuerdo de la carrera.