Colombia gana premio a la mejor fideuá internacional en España

La participación en Gandía fue posible luego de que el equipo, liderado por el chef Arturo Bedregal, representara a Colombia en el Mundial de Paellas de Valencia, donde obtuvo el tercer puesto. Después de esa participación recibieron una invitación a Suecia y posteriormente llegaron a la competencia de fideuá.

Este recorrido permitió que el equipo colombiano empezara a ser reconocido en diferentes concursos de gastronomía en España. Según explicó el chef Bedregal en A Vivir Que Son Dos Días, estas participaciones fueron abriendo nuevas oportunidades hasta llegar a Gandía, donde recibieron la invitación para competir por primera vez en este certamen.

Uno de los mayores retos fue que los participantes debían respetar la receta tradicional. Todos tenían que trabajar con los mismos ingredientes, cantidades, tamaños y tiempos, por lo que la diferencia estaba en la técnica y en la forma de preparar el plato. La preparación incluye productos como gambas, pescado rape, cebolla, pimentón y un caldo elaborado para conseguir el sabor característico de la fideuá. El equipo de Paella de Leyva consiguió destacarse entre los participantes y llevarse el premio a la mejor fideuá internacional.

Con este resultado, Paella de Leyva sumó un nuevo reconocimiento internacional después del tercer lugar obtenido en el Mundial de Paellas de Valencia. Para el equipo, el premio en Gandía también tiene un valor especial al haber sido la primera participación de Colombia en este concurso.