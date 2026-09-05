Accidente ocasiona cierre de la vía que une al Tolima con el Quindío a través del Alto de la Línea

Tolima

Las autoridades de tránsito confirmaron que se registró en la tarde del sábado 5 de septiembre un accidente en la vía Calarcá – Cajamarca cerca al Túnel Azulejos donde un vehículo de carga se habría quedado sin frenos y chocó otro automotor.

“Tenemos solo los conductores lesionados y se está retirando el material que quedó sobre la vía en el sentido que va de Cajamarca hacia Calarcá”; dijo Mario Tovar, secretario de Tránsito y Transporte del Tolima.

Caracol Radio conoció que las autoridades también tuvieron que cerrar la vía en el sentido de Cajamarca hacia el Alto de la Línea debido a que sobre este carril también hay fragmentos de los automotores involucrados.

“Los heridos están siendo atendidos en centros asistenciales de la zona, esperamos seguir atentos a lo que está sucediendo, pero se estima que al finalizar la tarde la vía movilidad sea restablecida.

En este corredor vial que une al Tolima con el Quindío sobre todo en el sentido hacia el municipio de Cajamarca se han presentado múltiples accidentes de tránsito en el que se ven involucrados vehículos de carga que sufren fallas mecánicas.

Se recomienda a los conductores tener calma mientras las autoridades de tránsito realizan el trabajo para poder mover los automotores y poder habilitar la vía que une al occidente con el centro del país.