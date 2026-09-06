El contrato por el que la Fiscalía le imputó cargos al diputado del Tolima, Juan Guillermo Beltrán

Tolima

La Fiscalía General de la Nación judicializó al diputado del Tolima, Juan Guillermo Beltrán , señalado de suscribir un contrato en 2017 cuando era alcalde del municipio de Honda para la realización de actividades deportivas y recreativas, sin tener en cuenta los requisitos para el mismo.

Según la Fiscalía, por estos mismos hechos, también fueron judicializadas la exsecretaria de salud y proyectos sociales, Lina Rocío Barreto Hoyos, quien sería la supervisora del contrato; y la contratista Otilia del Pilar Morales Giraldo.

Por este caso la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

“Se evidenció que, el entonces alcalde, presuntamente, firmó la aceptación de la oferta y el acta de liquidación sin verificar los soportes que demostraran la inversión correcta de los recursos y el cumplimiento del acuerdo. Esta actuación habría permitido el pago a la contratista y su indebida apropiación de $7’841.000”, reveló la Fiscalía.

El contrato tenía como objeto la prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de las olimpiadas deportivas y recreativas en el municipio; por un valor de $11.341.000.

Por su parte, Barreto Hoyos, al parecer, elaboró el informe de supervisión y el certificado de cumplimiento del contrato, sin contar con los soportes que lo acreditaran. Además, presuntamente, falsificó dos actas de entrega.

Morales Giraldo, en su calidad de contratista, habría presentado informes de ejecución sin los soportes que acreditaran el cumplimiento del objeto del contrato, lo que le permitiría apropiarse del monto ya mencionado.