En Bogotá capturaron a dos sujetos que engañaban a adultos mayores en cajeros del Tolima

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de la judicialización de dos personas señalados como presuntos responsables de engañar a una adulta mayor en un cajero electrónico de Ibagué para posterior a esto sacarle de su cuenta más de $13 millones.

Precisamente la Fiscalía reveló que Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos fueron judicializados por ser presuntos responsables de apropiarse del dinero de una mujer en junio del año 2025.

“Los hechos ocurrieron cuando la mujer de 69 años intentaba retirar dinero con su tarjeta en un cajero electrónico, se encontró con los procesados, quienes, al parecer, mediante artimañas la hicieron usar un cajero que había sido manipulado con anterioridad”, reveló la Fiscalía.

Horas más tarde la víctima recibió mensajes de su banco por retiros que sumaron $2 millones y una compra por $11.700.000 en un establecimiento comercial de la ciudad.

“De acuerdo con la investigación, se evidenció que Lombana Bustos, presuntamente, se encargó de obstaculizar el cajero para afectar su funcionamiento. Por su parte, Dueñas Guzmán, al parecer, le cambió la tarjeta a la víctima y posteriormente realizó los retiros y la compra de una pulsera de oro”, dijo la Fiscalía.

Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

La capturas fueron efectuadas por Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional en la ciudad de Bogotá.