Capturan a los 10 integrantes de ‘Los Andariegos’: se dedicaban al microtráfico en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado denominado ‘Los Andariegos’, señalado de dedicarse presuntamente a la comercialización de sustancias estupefacientes en la comuna 8 de la ciudad.

“Este importante resultado fue producto de una investigación judicial desarrollada durante aproximadamente ocho meses, periodo durante el cual los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron identificar a los presuntos integrantes de esta organización, establecer sus roles dentro de la estructura y documentar su participación en actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía en el Tolima.

En medio de las operaciones las autoridades realizaron 10 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Jardín Santander, Nuevo Combeima, Protecho Topacio y Tulio Varón, en las que se logró la captura de 10 personas por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de una en flagrancia.

“De acuerdo con la investigación, el presunto cabecilla de la estructura sería Miguel Botero, alias ‘Paisa’, quien al parecer cumplía funciones relacionadas con el almacenamiento, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes. Este individuo registra seis anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, estafa, entre otros”, dijo el coronel, Edgar López.

Los otros integrantes de los ‘Andariegos’

Caracol Radio estableció que también fueron detenidos Rosemberg Camargo, alias ‘Flaco’, quien presenta seis anotaciones judiciales por delitos como hurto, violencia intrafamiliar, fuga de presos, actos sexuales con menor de 14 años y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Janderson Moreno, alias ‘Tolima’, con dos anotaciones judiciales por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones.

Wilson Ortiz, alias ´Guilo’, quien registra cinco anotaciones judiciales por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones, hurto, fuga de presos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Cristian Martin, alias ‘Gato; William León, alias ‘Copete’, Heyder Conde, alias ‘Orejas’; Brayan Arias, alias ‘Veneno’; y José Velásquez, alias ‘Morocho’, todos requeridos por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por su parte, fue detenido en flagrancia Jorge Conde, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a quien le fue incautado un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson.

¿Dónde operaban ‘Los Andariegos’?

Según la Policía Metropolitana esta organización tenía como zona de injerencia el sector conocido como ´La Chuquía´ o ‘La Pioja’, ubicada en el barrio Jardín Santander de la comuna 8, donde presuntamente se coordinaba la comercialización de sustancias estupefacientes y se implementaban diferentes mecanismos para evadir la acción de las autoridades.

Se pudo determinar que los integrantes de esta organización al parecer utilizaban las condiciones topográficas del sector para ocultar los estupefacientes debajo de rocas, sobre raíces de árboles y en cambuches improvisados, además de coordinar relevos cada doce horas con el fin de mantener de manera permanente la actividad ilícita.

Las investigaciones permitieron establecer que esta estructura delincuencial vendría delinquiendo desde hace aproximadamente dos años y obtenía rentas criminales cercanas a los $3 millones de pesos diarios, producto de la comercialización de sustancias estupefacientes en este sector de la ciudad.