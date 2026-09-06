En Apartadó, un hombre estafó a una joyería para hurtarse 180 millones de pesos en oro

Apartadó- Antioquia

Un hombre intentó estafar a una joyería y terminó capturado en Arboletes, Urabá antioqueño. Se le acusa de los presuntos delitos de hurto calificado y estafa.

Según la policía de esa subregión, el detenido alquiló una camioneta de alta gama en la población de Apartadó, luego se dirigió a una prendería y solicitó 180 millones en joyas de oro y, como prenda de garantía de pago, dejó el vehículo. Varios días después, el dueño del automotor lo contactó para que devolviera la camioneta TXL, pero esta persona mintió diciendo que se le había robado, por lo que el propietario instauró la denuncia, pero la sorpresa de la víctima fue mayor cuando las autoridades la encontraron en una joyería empeñada.

“Según la investigación, el capturado estaría relacionado con un hurto registrado en julio del año 2026, mediante la modalidad de estafa en una joyería donde fueron sustraídas varias joyas de oro, avaluadas en aproximadamente 180 millones de pesos. Las labores investigativas permitieron identificar y ubicar al presunto responsable, haciendo efectiva la orden judicial en su contra”, manifestó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de Policía Urabá.

Se investiga si esta práctica de estafa es recurrente en esta persona e invitan a las personas a denunciar para anexar los casos a la judicialización de la que está siendo objeto por parte de la fiscalía.