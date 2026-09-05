Cepeda advierte que visita de Marco Rubio será para “sellar compromisos de intervención” en Colombia

El senador y líder de la oposición, Iván Cepeda, advirtió desde Cartagena que la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, programada para el martes 8 de septiembre en Barranquilla y donde sostendrá una reunión con el mandatario Abelardo de la Espriella, tendrá como objetivo sellar compromisos de intervención en Colombia.

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Para el excandidato presidencial, es necesario que el país sepa si en este momento se están desarrollando operaciones de carácter militar o interagencial en el territorio, y recordó que por constitución el Congreso de la República es quien debe autorizar cualquier movimiento de tropas extranjeras.

¿Qué esperar de la reunión de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio?

“Entonces la pregunta que hacemos es si ahora a través del fracking, a través de una explotación intensificada del petróleo, se busca convertir a Colombia en una especie de reserva petrolera y energética de Estados Unidos”, indicó.

Cepeda también habló de una campaña por simplificar los requisitos para que las empresas petroleras puedan hacer extracción en Colombia.