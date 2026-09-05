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05 sep 2026 Actualizado 18:12

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Cepeda advierte que visita de Marco Rubio será para “sellar compromisos de intervención” en Colombia

El excandidato presidencial también dijo desde Cartagena, que hay una campaña para simplificar los requisitos a empresas petroleras que busquen realizar extracción en el país

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El senador y líder de la oposición, Iván Cepeda, advirtió desde Cartagena que la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, programada para el martes 8 de septiembre en Barranquilla y donde sostendrá una reunión con el mandatario Abelardo de la Espriella, tendrá como objetivo sellar compromisos de intervención en Colombia.

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Para el excandidato presidencial, es necesario que el país sepa si en este momento se están desarrollando operaciones de carácter militar o interagencial en el territorio, y recordó que por constitución el Congreso de la República es quien debe autorizar cualquier movimiento de tropas extranjeras.

¿Qué esperar de la reunión de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio?

“Entonces la pregunta que hacemos es si ahora a través del fracking, a través de una explotación intensificada del petróleo, se busca convertir a Colombia en una especie de reserva petrolera y energética de Estados Unidos”, indicó.

Cepeda también habló de una campaña por simplificar los requisitos para que las empresas petroleras puedan hacer extracción en Colombia.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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