En la vía a Cáceres, dos motos chocaron y tres personas murieron

Cáceres - Antioquia

En la noche de este sábado se reportó un trágico accidente de tránsito en la vía a la Costa Atlántica en jurisdicción del municipio de Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño que deja tres personas muertas, dos hombres y una mujer.

Según el reporte de las autoridades, las personas se movilizaban en dos motocicletas cuando colisionaron en esa vía nacional. Las víctimas quedaron tendidas en el piso con graves heridas y, al parecer, la comunidad que transitaba por el sitio las auxiliaron, trasladándolas al hospital local y retiraron los vehículos del lugar de los hechos, ya que cuando las autoridades llegaron al sitio no encontraron las víctimas ni las motos.

Las autoridades manifestaron que en la búsqueda de los heridos fueron hallados sin vida en el centro médico, ya que fallecieron cuando eran trasladados por la comunidad. Las víctimas fueron identificadas como Leydi Diana Agudelo Gutiérrez, Luis Gonzalo Marín Pérez y Oviedo de Jesús Villa Serna.

Por ahora no se conocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente, si fue por exceso de velocidad, invasión de carril o poca visibilidad, por lo que este siniestro es materia de investigación.