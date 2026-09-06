Un hombre hirió a trabajador en una planta de tratamiento de aguas y luego apareció muerto

Itagüí - Antioquai

Según el reporte de la Policía Metropolitana, el hecho violento inicialmente se registró como una riña en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas de EPM en la vereda El Pedregal, finca Pico Manzanillo. Allí una persona quedó herida y otra murió.

Según el secretario de seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, un hombre identificado como Luis Ángel ingresó a la planta y con la herramienta del lugar atacó a un funcionario, generándole una herida, por lo que tuvo que ser llevado a un centro médico. El agresor salió del lugar y fue hallado muerto.

“Pierde la vida en unos hechos que son materia de investigación. El occiso tiene reportes y señalamientos por hechos de violencia, como agresiones, consumo de estupefacientes y hechos contra la convivencia en el sector. Tenemos así una persona que fallece y otros que fueron lesionados por esta persona que pierde la vida”, dijo el funcionario.

Según el reporte de la policía, el muerto apareció sin vida por una herida con arma cortopunzante en el brazo y una soga envuelta en el cuello. Por lo que la alcaldía anunció que acompaña la investigación de las autoridades para esclarecer los hechos.