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05 sep 2026 Actualizado 22:04

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Gobernación de Antioquia activó ruta de atención por presunto abuso a una adulta mayor en Apartadó

La mujer de 98 años habría sido víctima de tocamientos de índole sexual, al parecer por varios menores de edad en un centro gerontológico.

Municipio de Apartadó, Antioquia foto archivo cortesía

Municipio de Apartadó, Antioquia foto archivo cortesía / Cortesía

Municipio de Apartadó, Antioquia foto archivo cortesía
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Apartadó- Antioquia

En los últimos días se conoció una denuncia en redes sociales sobre el presunto abuso sexual a una adulta mayor que estaba en un centro de protección de esta población en el Urabá antioqueño. Presuntamente, y es materia de investigación, varios menores de edad de una institución educativa estarían involucrados.

Ante este aberrante caso que ha generado indignación en el municipio de Apartadó, la Gobernación de Antioquia activó una ruta de protección a la víctima de 98 años de edad que estaba en total estado de indefensión en el Centro del Adulto Mayor del corregimiento de Churidó Pueblo.

“Desde la Secretaría de Salud, desde el momento que nos enteramos, iniciamos las acciones de articulación con la alcaldía de Apartadó y la policía para que se activaran el código púrpura y el código fucsia, garantizando la protección de esta adulta mayor y evaluando la situación y las posibles consecuencias que podrían tener estos actos en ella”, manifestó Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión de Antioquia.

Al mismo tiempo, la funcionaria rechazó este hecho y manifestó que avanza el análisis de habitabilidad del centro del adulto mayor donde ocurrió esta conducta. Además de las personas presuntamente involucradas, que serían menores de edad del grado 11 de una institución educativa de la zona.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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