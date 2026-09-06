Resultados sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY 5 de septiembre 2026: premio mayor y ganadores

Logo de la Lotería de Boyacá e imágenes de referencia. Fotos: Lotería Boyacá / Getty Images

La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas en Colombia, destacada por su trayectoria y por entregar premios atractivos a sus jugadores. El sorteo de HOY se realiza a las 10:40 de la noche.

En este tipo de juegos, el resultado depende totalmente del azar, lo que convierte a la suerte en el factor decisivo. Esa incertidumbre es precisamente lo que despierta ilusión y expectativa, porque en cualquier momento un número puede transformar la vida de alguien.

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Siga EN VIVO el sorteo de la Lotería de Boyacá HOY, 5 de septiembre

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá es: Sorteo por realizarse

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá. Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’. Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed. Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá. Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar. Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

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