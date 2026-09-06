El Festival Petronio Álvarez llega a Bogotá durante la Feria del Hogar de Corferias

La presencia del Festival Petronio Álvarez en la capital surge luego de que el espacio donde estaba prevista la celebración de los 30 años del festival en Cali fuera convertido en un centro de acopio para atender a las personas afectadas por el terremoto. Ante la suspensión del evento, se buscó una alternativa para que quienes ya tenían preparados sus productos y presentaciones pudieran continuar y no perder esa inversión realizada.

Jaime Tenorio, subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, explicó en A Vivir Que Son Dos Días que la alianza con la Alcaldía de Bogotá permitió llevar esta parte del festival cuanto antes, siendo el destino final Corferias. Los participantes estarán ubicados en el pabellón 8, segundo piso, donde ofrecerán, productos de moda, artesanías, cosméticos tradicionales, entre muchas más cosas. Los visitantes podrán encontrar bebidas tradicionales como el viche, el arrechón y el pipilongo, además de productos tradicionales como cocadas y paneladas.

Aunque esta presencia en Bogotá no reemplaza el festival que se realiza en Cali, busca que parte de quienes dependían de este evento puedan mostrar sus productos y mantener activa su actividad económica después de la suspensión.

Esta experiencia abre la posibilidad de llevar el Petronio a otras ciudades del país y ampliar el alcance de las tradiciones del Pacífico colombiano. La invitación es a visitar esta muestra en la Feria del Hogar y conocer una parte de la música, la gastronomía y las tradiciones que cada año hacen parte del Petronio Álvarez.