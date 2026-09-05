Arod grabó ‘Todo va a estar bien’ entre los escombros de su casa tras el terremoto en Pereira

El artista pereirano Arod presenta su más reciente canción: “Todo va a estar bien”, un sencillo que tomó un nuevo significado luego de que su familia resultara afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Tras la emergencia, el cantante viajó a Pereira para acompañar a sus familiares y decidió utilizar la música como una forma de aportar en medio de la situación. Fue entonces cuando grabó el video de Todo va a estar bien entre los restos de la vivienda familiar.

En lugar de buscar otro escenario o realizar una gran producción, Arod aprovechó este espacio para acompañar una canción que habla sobre la esperanza y la posibilidad de seguir adelante después de atravesar momentos difíciles.

Aunque no cuenta con grandes recursos para realizar sus videos, el artista busca que sus producciones tengan una propuesta visual llamativa. Para lograrlo, aprovecha los elementos que tiene a su alcance y encuentra en las limitaciones una oportunidad para poner a prueba su creatividad.

Esta forma de trabajar también está relacionada con su interés por el arte, una inquietud que, según contó en A Vivir Que Son Dos Días, siempre ha estado presente en su vida. Cuando comenzó su carrera musical, llevó esa creatividad a la propuesta visual y a las historias que quería contar a través de sus canciones.

Arod también quiso dejar un mensaje para quienes sienten que no pueden cumplir sus sueños por falta de dinero. Para el artista, no siempre se necesitan grandes recursos para crear y las dificultades no tienen por qué convertirse en un límite.