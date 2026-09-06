Daniel Liévano, el ilustrador colombiano premiado en Nueva York que prepara un nuevo libro

Daniel Liévano es un ilustrador colombiano que, a través de su trabajo, convierte ideas cotidianas en un lenguaje visual. En conversación con A Vivir Que Son Dos Días definió su profesión como una manera de representar gráficamente textos, conceptos e ideas para facilitar su comprensión a través de imágenes. Este trabajo puede abarcar desde portadas de libros e ilustraciones para artículos hasta dibujos relacionados con poemas, literatura infantil, publicaciones editoriales y proyectos de autor.

Para Liévano, el creciente interés actual por las imágenes también responde a los cambios en las formas de consumo de contenidos. Considera que las personas buscan cada vez más recursos visuales que acompañen los textos y que permitan generar pausas y espacios de contemplación en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

Explicó que la ilustración atraviesa un momento de crecimiento, especialmente por las posibilidades que ofrecen las nuevas formas de comunicación y el acceso a grandes medios desde cualquier lugar. Según señaló, desde hace aproximadamente una década esta disciplina ha adquirido mayor reconocimiento como una alternativa profesional que permite a los ilustradores trabajar con corporaciones, editoriales y medios de comunicación sin necesidad de encontrarse físicamente en sus instalaciones.

Uno de los momentos más relevantes de su trayectoria ocurrió durante la pandemia, cuando recibió su primera comisión para The New Yorker Festival. Luego de presentar el manuscrito de una novela gráfica llamada Gravity, obtuvo una medalla de oro de la Sociedad de Ilustradores en Nueva York. A partir de ese reconocimiento comenzaron a llegar invitaciones de diferentes medios internacionales.

El ilustrador también habló sobre su faceta como autor y sobre los proyectos editoriales que actualmente desarrolla. En este momento trabaja junto a Editorial Planeta y el editor Harold Muñoz en un nuevo libro, cuya publicación está proyectada para coincidir con la Feria del Libro de abril del próximo año.

Aunque el proyecto todavía no tiene título, Liévano adelantó que estará relacionado con la identidad de las líneas y utilizará recursos de la abstracción para reflexionar sobre la manera en que las personas recorren sus vidas. El concepto parte de la idea de que los caminos no siempre son lineales y pueden estar marcados por curvas, texturas, desvíos y diferentes recorridos.