Fotógrafos colombianos fueron premiados en los Audubon Photography Awards 2026

Por segundo año consecutivo, los premios incluyeron un concurso dirigido a fotógrafos y videógrafos de Colombia y Chile. Entre los colombianos reconocidos estuvieron Faber Mosquera Álvarez, Juan David Camacho Márquez, Santiago Pérez Rincón y Santiago Giraldo, ganadores en diferentes categorías con fotografías de especies y ecosistemas del país.

Faber Mosquera obtuvo el Premio Aves en los Paisajes de Colombia por una fotografía de un guácharo en vuelo, tomada en el Cañón de los Guácharos, en Quindío. La categoría reconoce imágenes que muestran a las aves dentro de los paisajes que habitan.

Llegar hasta esa imagen fue el resultado de una búsqueda que comenzó con una idea concreta: fotografiar un guácharo en vuelo dentro de una cueva. Debido a sus hábitos nocturnos y a que suele permanecer en lugares oscuros, capturar al ave en movimiento representaba un reto.

Para conseguir la fotografía, Mosquera realizó una caminata junto a varios compañeros hasta llegar a la caverna donde se encontraban las aves. Una vez allí, les pidió que esperaran mientras ingresaba primero para preparar la cámara, revisar las condiciones de luz y ajustar los parámetros necesarios.

Después, sus compañeros entraron a la caverna y, con el movimiento y los sonidos, los guácharos comenzaron a volar. Mosquera aprovechó ese momento para realizar varias fotografías en medio de la oscuridad.

El proceso requirió varios intentos. Algunas imágenes quedaron movidas o fuera de foco debido a las condiciones del lugar, por lo que continuó haciendo tomas hasta conseguir una en la que el ave estuviera enfocada y, al mismo tiempo, pudiera apreciarse parte de la caverna. Esa fue la fotografía que decidió presentar a los Audubon Photography Awards y con la que obtuvo el reconocimiento.

Para Mosquera, el premio también representa una oportunidad para mostrar la riqueza natural de Colombia y llamar la atención sobre la importancia de conservar sus ecosistemas.