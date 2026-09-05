Tragedia en Ibagué: dos personas murieron en medio de un caso de intolerancia

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó el reporte oficial de los hechos sucedidos en la mañana del viernes 4 de septiembre en el barrio Los Tunjos donde resultaron muertas dos personas al parecer en medio de un hecho de intolerancia.

“El día 04 de septiembre, siendo aproximadamente las 7:30 de la mañana, se presentó un hecho de homicidio en vía pública en el barrio Los Tunjos, de la ciudad de Ibagué. La víctima corresponde a un hombre de 27 años, quien falleció en el lugar de los hechos a causa de lesiones ocasionadas con arma de fuego”, indica el comunicado de la Policía.

Las autoridades manifestaron que la persona que perdió la vida registraba 10 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir relacionado con narcotráfico, amenazas, daño en bien ajeno, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Un pensionado del Ejército al parecer se quitó la vida luego de asesinar a un hombre

Por otra parte, la Policía Metropolitana de Ibagué reveló que en el barrio Picaleñita, fue hallado sin vida un hombre que correspondería al presunto agresor. Esta persona identificada como Gonzalo Rivera presentaba una lesión ocasionada con arma de fuego, aparentemente auto infligida, que le produjo la muerte en el lugar.

Frente a estos hechos, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantan los actos urgentes y las labores de policía judicial correspondientes, con el propósito de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.