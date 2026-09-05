Robo terminó en enfrentamiento a bala entre delincuentes y la Policía en Ibagué

Ibagué

Un cinematográfico robo que sucedió en la noche del viernes terminó en un enfrentamiento a bala entre la Policía y delincuentes que habrían cometido un hurto contra varias personas que se encontraban en una caseta en el sector de Santa Ana en Ibagué.

Caracol Radio conoció preliminarmente que por lo menos seis hombres armados a bordo de motocicletas llegaron en un sitio en el que se reúnen personas a apostar con el fin de llevarse los objetos de valor y dinero en efectivo, en el sitio amenazaron a los ciudadanos que se encontraban allí, pero todo terminó cuando pasaba por el sector una patrulla de la Policía que reaccionó ante el hecho.

“Hubo una reacción efectiva de las autoridades logrando la captura de uno de los sujetos que iba a perpetrar este hurto, nos mencionan que allí estaban jugando dados o juegos de azar, pero se cree que iban por una persona que tenía una cadena de oro”, dijo Sergio Saavedra, director de Seguridad de la Alcaldía de Ibagué.

En medio del cruce de disparos una persona que haría parte de este grupo delincuencial resultó herido y fue capturado, se investiga si otro delincuente fue lesionado, pero hasta el momento no ha sido localizado, tampoco se ha reportado su ingreso a un centro asistencial de Ibagué.

Las autoridades adelantaban en la zona de la comuna 6 un operativo contra la delincuencia lo que permitió una rápida reacción. Investigadores de la SIJIN de la Policía adelantan la revisión de cámaras de seguridad de las comunas 7 y 8 para lograr identificar a los delincuentes.