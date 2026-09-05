Señal de tránsito con una cruz negra con fondo: ¿Qué significa y qué se debe hacer al verla?

En Colombia en materia de movilidad, las autoridades de tránsito han implementado desde hace mucho tiempo el uso de señales de tránsito con el fin de regular la debida conducción en las diferentes vías del país entendiendo que cada una de estas cumplen una función puntual y le comunican acciones determinadas a los conductores.

Además, cuando un ciudadano quiere aprender a conducir cualquier clase de vehículo en el territorio nacional, debe realizar un curso directamente en un ‘Centro de Enseñanza Automovilística’ (CEA) que se encuentre avalado por el Ministerio de Transporte.

Dicho esto, las señales que se encuentran en las vías del país son clasificadas en reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias, cada una cumpliendo la finalidad de dar información a los diferentes actores viales para que transiten siguiendo las precauciones necesarias. Teniendo esto claro, le compartimos el significado de estas, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito.

¿Qué significa la señal de tránsito con una cruz negra con fondo?

Se trata de la señal de tránsito SP-11. Es decir, se trata de una señal preventiva que indica la intersección a nivel de dos vialidades.

“En el pictograma la vialidad principal se indica con línea ancha y la secundaria con una línea 50 % más angosta; las líneas deben ser del mismo ancho cuando ambas vialidades sean de la misma importancia”, explica Vialidad Total.

Se emplea como una advertencia de la proximidad al cruce con otra vía.

SP-11 Ampliar SP-11 Cerrar

¿Cuál es la multa por infringir la señalización?

Las señales reglamentarias son las más importantes a la hora de conducir, ya que son completamente obligatorias. El no respetarlas es considerado una infracción, por ende, puede hacerse acreedor de una multa en caso de omitirlas.

Según el Código Nacional de Tránsito esta se sancionaría con una infracción E14, la cual se aplica a los conductores que transportan sustancias peligrosas junto a personas.

Siendo así, la multa por la infracción E14 en 2025 es de $1′811.800.

Tipos de señales de tránsito en Colombia

Las señales que se encuentran en las vías del país son clasificadas en reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias, cada una cumpliendo la finalidad de dar información a los diferentes actores viales para que transiten siguiendo las precauciones necesarias.

Señales de tránsito reglamentarias

Son aquellas que marcan las prohibiciones, limites y restricciones. Su cumplimiento es de carácter obligatorio y el incumplimiento de ellas, puede resultar en sanciones o multas de tránsito. Sus características se componen por utilizar rojo, blanco y negro, además de utilizar una forma circular.

Señales de tránsito preventivas

El uso que se le otorga a estas señalizaciones es para brindar información de manera anticipada y prever los riesgos potenciales al conductor. Conocidas por utilizar el color amarillo, símbolos negros y forma de rombo.

Estas señalizaciones solo se encuentran afuera de las áreas urbanas, es decir, carreteras, vías nacionales o zonas rurales cerca a las ciudades.

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Señales de tránsito informativas

Tienen como finalidad proporcionar información valiosa sobre su cercanía a distintos lugares de interés, como es el caso de restaurantes, gasolinerías, hospitales, aeropuertos, y otros puntos similares.

Ubicadas en áreas de atractivo turístico o vías nacionales intermunicipales, son de color azul, blanco o verde. Funcionan para entender paraderos y ubicaciones de manera más precisa. También indican los caminos a tomar.

Señales transitorias

Se les denomina como transitorias, debido a que no siempre permanecen en el mismo lugar y son temporales de acuerdo a la situación del momento. Es así como ofrecen información a los conductores y peatones, sobre obras en curso, construcciones o modificaciones de la vía. Su fondo es de color naranja y los símbolos en negro.