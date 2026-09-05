Nuevos detalles del robo 41 cilindros de gas en el Tolima: ¿Para qué los van a utilizar las GAOR?

Tolima

Las autoridades en el Tolima le siguen la pista a presuntos disidentes de las Farc de la línea de mando alias ‘Iván Mordisco’, que se robaron 41 cilindros de gas el pasado 3 de septiembre en el municipio de Rioblanco, ubicado al sur del departamento. Situación que tiene preocupada a la comunidad porque temen que estos elementos sean utilizados para ataques terroristas.

Hasta el momento, la responsabilidad de este acto delictivo ha sido atribuida al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC, GAOR que opera en esta zona del departamento.

“Sin duda, no hay ningún buen propósito detrás de este tipo de acciones. No sabemos todavía para qué pretenden utilizar estos cilindros, pero las autoridades deben actuar de inmediato para anticiparse a cualquier amenaza”, advirtió la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz en su cuenta de X.

Caracol Radio consultó al coronel, Ferney Martín Romero, comandante de la Policía en el Tolima, quien manifestó que se investiga si los cilindros fueron hurtados para venderlos o para alguna otra acción.

“Lo que nos menciona el conductor del vehículo es que fueron personas de civil con armas cortas, tuvimos un evento de estos también el año pasado donde se suscitó para la venta del cilindro y el gas”, dijo el coronel, Ferney Martín Romero.

Por otra parte, resaltó que, la diferencia entre lo sucedido en el año 2025 con lo ocurrido el pasado jueves es que en la actualidad se tiene la presencia de algunos grupos armados organizados residuales.

“Estamos mirando cuál de los dos destinos puedo haber sido, fortaleciendo los mecanismos de control sobre todo en la parte urbana, si se quiere hacer alguna modificación para terrorismo, requieren unos elementos especiales”, destacó el oficial.

Finalmente, aseguró que están trabajando para establecer cuál es el destino final de estos cilindros de gas, pero sobre todo para recuperar estos elementos hurtados en el sur del departamento.

En los municipios de Rioblanco, Planadas y Ataco en el último mes se han incrementado acciones terroristas contra la fuerza pública sobre todo con el uso de drones cargados con explosivos utilizados por miembros del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.