“El Caribe necesita mejorar la infraestructura para garantizar un mejor servicio de energía”: DNP

Desde Andesco, Julio Buitrago, director Nacional de Planeación señalo que desde el Gobierno Nacional se trabaja en alternativas que inviten a mejorar las condiciones en el servicio de energía, principalmente, en bajar de las tarifas para El Caribe. Durante su intervención, afirmó que, en los siete municipios que comprenden la región, hay más de 50 horas de faltas en la prestación del servicio.

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“Hay que ver cómo se mejora la red, cómo se hace para tener una infraestructura moderna y eficiente que garantice la buena prestación del servicio. Eso permite bajar tarifas y hacer mucho más regular el servicio”, precisó el funcionario.

El director catalogó el servicio que se presta en El Caribe como “ineficiente”, por lo que invitó a los prestadores a mejorar la infraestructura y dejar de lado el “círculo vicioso” que tienen los usuarios, donde, por la calidad del producto, se excusan en el no pago.

“Necesitamos mejorar la infraestructura, bajar tarifas y con eso garantizamos que la gente pague y que las empresas sean sostenibles”, finalizó.