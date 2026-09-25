Inició recuperación a vía principal del barrio Villas de La Candelaria

Después de dos décadas de espera, los habitantes de Villas de la Candelaria comenzaron a ver hoy la añorada respuesta a su principal problema de movilidad. El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, puso en marcha las obras de reconstrucción de la vía principal de esta urbanización, que permitirán recuperar por completo los 465 metros lineales comprendidos entre la Carretera de La Cordialidad y la Transversal 65 i.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La vía, que durante años ha presentado grave deterioro, huecos y dificultades para la circulación de vehículos y peatones, será reconstruida en concreto rígido, dando paso a una infraestructura vial moderna para una comunidad cercana a los 9.000 habitantes.

“Villas de la Candelaria no podía seguir esperando. Aquí hay cerca de 9.000 cartageneros que durante años han tenido que convivir con una vía deteriorada, con huecos y dificultades para movilizarse. Hoy venimos a decirles que esa historia comienza a cambiar. Esta vía la vamos a reconstruir completa, y lo hacemos con recursos de regalías, porque la inversión pública tiene que llegar también a los barrios que durante mucho tiempo estuvieron esperando una solución”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz durante el inicio de los trabajos.

Para los vecinos, el inicio de las obras representa el cumplimiento de una petición que había sido planteada a diferentes administraciones.

“Le damos gracias al alcalde Dumek Turbay porque por fin vemos comenzar una obra que durante muchos años habíamos pedido. Esta vía es utilizada todos los días por nuestros niños, adultos mayores, trabajadores y conductores, y su deterioro nos ha afectado durante muchísimo tiempo. Hoy estamos felices porque ya no estamos hablando de promesas, sino de una obra que comenzó”, manifestó Sandra Herrera, presidenta de una de las Juntas de Acción Comunal de Villas de la Candelaria.

Serán siete vías en la Localidad 2

La intervención de Villas de La Candelaria hace parte del proyecto de construcción y rehabilitación en pavimento rígido de tramos viales de la Localidad de la Virgen y Turística, una iniciativa financiada con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

En total, el proyecto contempla la intervención de siete vías, que representan más de 4,1 kilómetros de nueva infraestructura vial, con una inversión superior a los 46 mil millones de pesos, destinada a mejorar la malla vial de la Localidad 2 de Cartagena. Además de Villas de La Candelaria, estas obras llegarán a calles en Villas de Aranjuez, Bicentenario, Las Gaviotas, Las Palmeras, Los Alpes y El Pozón.