Investigador de Unicartagena llevará al Vaticano alerta sobre crisis por mercurio en la Amazonía

La Universidad de Cartagena estará representada ante la Santa Sede en una reunión de alto nivel sobre la crisis ambiental y sanitaria derivada de la minería de oro en la Amazonía

El profesor Jesús Olivero-Verbel, director del Instituto de Investigaciones en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (IICCDS), participará el próximo 30 de septiembre en un encuentro con el Papa León XIV, en el Vaticano, donde presentará evidencia científica y un llamado a acciones concretas frente al uso de mercurio en esta actividad extractiva.

La delegación científica integrada también por la investigadora peruana Claudia Vega (CINCIA / Wake Forest University) y Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), entregará formalmente el documento “Llamamiento a la Santa Sede por la Protección de la Amazonía”, una iniciativa promovida por la Universidad de Cartagena que reúne aportes de investigadores de Colombia, Brasil, Perú y Bolivia, y que combina evidencia toxicológica, epidemiológica y ambiental con un llamado ético para detener el deterioro de los ecosistemas, la salud pública y la dignidad de los pueblos originarios.

Evidencia científica del impacto del Mercurio

Las investigaciones adelantadas por el IICCDS de la Universidad de Cartagena revelan una preocupante radiografía de la contaminación en la red trófica y las poblaciones humanas de la Amazonía colombiana y regional.

La contaminación por mercurio afecta gravemente a la Amazonía al acumularse de forma peligrosa en la fauna y en los peces que consumen las comunidades indígenas, cuyos habitantes presentan altos niveles de este metal tóxico en sus cuerpos. Comer pescado contaminado continuamente durante mucho tiempo puede causar daños irreversibles en el desarrollo del cerebro de los niños, poner en riesgo a las mujeres embarazadas y sus bebés, y amenazar la principal fuente de alimento de estas comunidades.

El documento también expone que el mercurio no permanece confinado a los lugares de extracción, sino que se dispersa a través de los ríos y ecosistemas, afectando fauna silvestre y sistemas ecológicos clave. Este fenómeno se suma a procesos de deforestación, fragmentación del bosque y pérdida de biodiversidad, configurando una crisis socioambiental compleja que requiere respuestas integrales desde la ciencia, la política pública y la cooperación internacional.

En este contexto, el llamamiento presentado ante la Santa Sede plantea acciones concretas como la creación de Centros de Investigación sobre la Biodiversidad de la Amazonía Colombiana, orientados a generar alternativas sostenibles a la minería, así como la aceleración del cumplimiento del Convenio de Minamata. Asimismo, propone avanzar hacia una hoja de ruta amazónica al 2030 con metas verificables para la reducción del uso de mercurio, el control de su comercio transfronterizo y el fortalecimiento de la trazabilidad en la cadena global del oro.

Una agenda de trabajo internacional

La participación del profesor Olivero-Verbel en este escenario internacional se enmarca en una agenda académica e institucional que se desarrollará en Europa entre septiembre y octubre de 2026. Además de la reunión en el Vaticano, el docente intervendrá en espacios de discusión sobre economía circular, justicia global y transparencia en industrias extractivas en ciudades como Berlín y Bruselas, así como en encuentros de cooperación internacional en Viena.

Esta agenda permitirá visibilizar el trabajo investigativo de la Universidad de Cartagena en temas de salud ambiental, cambio climático y desarrollo sostenible, y fortalecer alianzas con actores internacionales comprometidos con la protección de la Amazonía y la promoción de la justicia socioambiental.