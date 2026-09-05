Arrancan las elecciones para elegir a los representantes cafeteros de los próximos cuatro años

Durante este fin de semana se realizan las votaciones para elegir los 395 delegados de los comités municipales y 15 delegados de los comités departamentales ante la Federación Nacional de Cafeteros, durante los próximos cuatro años.

Hay más de 18 mil candidatos, de los cuales el 67% son nuevos, es decir nunca han participado en unas elecciones de este tipo.

Hay 2.950 mesas instaladas entre fijas, móviles y múltiples, en 601 municipios cafeteros. Hay 349.000 colombianos habilitados para votar durante este fin de semana.

“Las elecciones cafeteras constituyen un modelo democrático, participativo y representativo, construido por y para las familias cafeteras. Esa legitimidad es uno de los mayores activos de la institucionalidad cafetera”, advirtió Germán Bahamón, gerente general de la FNC.

Entre tanto, este proceso también contará con la opción de voto electrónico de forma masiva.

Proceso con vigilancia

La jornada electoral contará con el acompañamiento de 9.204 jurados de votación y 403 observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE), que harán seguimiento a diferentes mesas de votación y a las comisiones de escrutinio departamentales.

“Este proceso ha sido acompañado durante cuatro procesos electorales cafeteros por la MOE y contará con una observación independiente, rigurosa y comprometida con la transparencia electoral”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.

El equipo de la MOE estará desplegado en los 20 departamentos cafeteros, así como en el Distrito Capital, en los que se realizará las votaciones.

Estos observadores harán presencia en las mesas de votación fijas en los municipios y veredas participantes de la elección y acompañarán las mesas móviles que recorrerán veredas cafeteras para que los caficultores habilitados para votar puedan hacerlo. Los electores deben presentar la cédula de ciudadanía al momento de sufragar.