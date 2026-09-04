Yidispolítica: Bernardo Moreno quedó en libertad condicional
El exsecretario de la Presidencia de la República fue condenado a cinco años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
La juez segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá (Quindío), Laura Esther Murcia, le otorgó la libertad condicional a Bernardo Moreno Villegas, exsecretario de la Presidencia de la República, y condenado por el escándalo de la Yidispolítica.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...