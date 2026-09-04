Tablas de posiciones de cuadrangulares de Liga Femenina tras empate de Millonarios con Inter Palmira

Comenzó la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga Femenina, de los cuales los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a las semifinales a ida y vuelta para luego conocer a los dos equipos que pelearán por el título. Nacional y Cali cuentan con la ventaja deportiva debido a finalizar en el primero y segundo puesto de la tabla de todos contra todos.

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Internacional Palmira 2-2 Millonarios

En Palmira comenzó la fecha 4 de los cuadrangulares, con un duelo que terminó igualado. Lo empezó ganando el cuadro local con anotación de Karina Montaño y luego se pusieron 2-0 gracias al gol de Luiza Montaño de penal al 45+4′. Sin embargo, para el complemento lo igualó Kelly Restrepo con su doblete al 56′ y al 72′.

El resto de partidos de la fecha 4 de cuadrangulares

Viernes 4 de septiembre

- Nacional vs. Internacional Bogotá / 3:30 p.m.

- Deportivo Cali vs. Orsomarso / 4:00 p.m.

Sábado 5 de septiembre

- América vs. Santa Fe / 3:30 p.m.

Así van los cuadrangulares de la Liga Femenina

Grupo A

Millonarios, con su empate ante Inter Palmira, lidera el grupo con 8 unidades y terminará en esta posición la fecha 4 de los cuadrangulares. Las embajadoras no han caído en esta fase, pues han derrotado a Nacional y a Inter Palmira, además de empates con Inter Bogotá y el propio club vallecacuano.

Pos Equipo PTS Dif PJ 1 Millonarios 8 +3 4 2 Internacional de Bogotá 4 +1 3 3 Internacional de Palmira 3 -4 4 4 Nacional 3 0 3

Grupo B

Cali, vigente campeón de la Liga Femenina, lidera este grupo con 7 unidades. Logró victorias ante América y contra Santa Fe, además de un empate frente a Orsomarso.

Pos Equipo PTS Dif PJ 1 Deportivo Cali 7 +4 3 2 América de Cali 3 +1 3 3 Independiente Santa Fe 3 0 3 4 Orsomarso 1 -5 3



