Tablas de posiciones de cuadrangulares de Liga Femenina tras empate de Millonarios con Inter Palmira
Repase las clasificaciones, con el inicio de la segunda vuelta de la instancia de cuadrangulares.
Comenzó la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga Femenina, de los cuales los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a las semifinales a ida y vuelta para luego conocer a los dos equipos que pelearán por el título. Nacional y Cali cuentan con la ventaja deportiva debido a finalizar en el primero y segundo puesto de la tabla de todos contra todos.
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Internacional Palmira 2-2 Millonarios
En Palmira comenzó la fecha 4 de los cuadrangulares, con un duelo que terminó igualado. Lo empezó ganando el cuadro local con anotación de Karina Montaño y luego se pusieron 2-0 gracias al gol de Luiza Montaño de penal al 45+4′. Sin embargo, para el complemento lo igualó Kelly Restrepo con su doblete al 56′ y al 72′.
El resto de partidos de la fecha 4 de cuadrangulares
Viernes 4 de septiembre
- Nacional vs. Internacional Bogotá / 3:30 p.m.
- Deportivo Cali vs. Orsomarso / 4:00 p.m.
Sábado 5 de septiembre
- América vs. Santa Fe / 3:30 p.m.
Así van los cuadrangulares de la Liga Femenina
Grupo A
Millonarios, con su empate ante Inter Palmira, lidera el grupo con 8 unidades y terminará en esta posición la fecha 4 de los cuadrangulares. Las embajadoras no han caído en esta fase, pues han derrotado a Nacional y a Inter Palmira, además de empates con Inter Bogotá y el propio club vallecacuano.
|Pos
|Equipo
|PTS
|Dif
|PJ
|1
|Millonarios
|8
|+3
|4
|2
|Internacional de Bogotá
|4
|+1
|3
|3
|Internacional de Palmira
|3
|-4
|4
|4
|Nacional
|3
|0
|3
Grupo B
Cali, vigente campeón de la Liga Femenina, lidera este grupo con 7 unidades. Logró victorias ante América y contra Santa Fe, además de un empate frente a Orsomarso.
|Pos
|Equipo
|PTS
|Dif
|PJ
|1
|Deportivo Cali
|7
|+4
|3
|2
|América de Cali
|3
|+1
|3
|3
|Independiente Santa Fe
|3
|0
|3
|4
|Orsomarso
|1
|-5
|3