Florida prohíbe la matrícula de estudiantes indocumentados en universidades públicas | Getty Images

La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida votó de forma unánime a favor de prohibir que estudiantes indocumentados se matriculen en las 12 universidades públicas del estado.

Según la nueva norma, ninguna persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos podrá matricularse a partir del año académico 2027-2028.

El vicegobernador de Florida, Jay Collins, defendió la medida como una cuestión de “sentido común” y afirmó que los contribuyentes del estado no deberían subsidiar oportunidades para personas que ingresaron ilegalmente al país.

La decisión se suma a otras iniciativas impulsadas por legisladores republicanos relacionadas con la inmigración y la educación superior.

Mientras tanto, el Gobierno de Donald Trump propuso una nueva norma que podría retirar la exención fiscal a escuelas privadas y universidades que otorguen beneficios a estudiantes basándose en su raza.

La propuesta fue presentada por el Departamento del Tesoro y, si es aprobada definitivamente, entraría en vigor después de mayo de 2027.

La norma busca eliminar políticas basadas en la raza en áreas como admisiones, becas e instalaciones, como parte de la campaña de la Administración contra los programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidos como DEI.

Funcionarios de Trump sostienen que estas políticas discriminan a estudiantes blancos y asiático-estadounidenses y están utilizando leyes de derechos civiles para intentar desmantelarlas.

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