La política puede ser muy ruda en época de campañas electorales: Hunter Biden, hijo de Joe Biden

Hunter Biden habló sobrre el furor que causa en las redes sociales con las que le hace frente al presidente Donald Trump, su vida familiar y la relación entre Estados Unidos e Israel.

Hunter Biden, abogado, empresario, artista estadounidense e hijo del expresidente Joe Biden, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio habla sobre el furor que causa en las redes sociales con las que le hace frente al presidente Donald Trump, su vida familiar y la relación entre Estados Unidos e Israel.

Su vida personal ha estado marcada por importantes pérdidas familiares y por su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas, un proceso de recuperación que relató en su autobiografía Beautiful Things, publicada en 2021.

Biden dice que gracias a las redes sociales ha podido superar su adicción y ser ayuda para todas las personas que están luchando con este mal en el mundo.

El abogado señala que por medio de las redes sociales ha encontrado una forma de conectar con millones de personas en los Estados Unidos, Colombia y en el mundo que sufren de adicción y buscan una manera de recuperarse como el proceso que él tuvo.

De igual, el empresario resalta la importancia del arte en proceso de recuperación para salvar su vida, ya que siente que además de ocupar sus manos, sintió que le dio un propósito a sus manos para poder expresarse.

Asimismo, aseguró sentirse alegre y muy afortunado de poder mostrar su arte de galería en Estados Unidos y espera poder hacerlo en otras partes del mundo en un futuro cercano.

Política en Estados Unidos

Joe Biden aseguró que la política puede ser muy ruda en época de campañas electorales, ya que los candidatos suelen a atacar a sus contrincantes y familias.

El empresario afirma que lo que vivió con Trump, cuando en ese momento era candidato y ahora presidente, no tiene antecedentes en la política de Estados Unidos, ya que fue una deshumanización del individuo que ni siquiera estaba participando en la contienda electoral.

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